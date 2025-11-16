E’ l’ora del derby maremmano. Il Grosseto in campo per consolidare il primato, il Follonica Gavorrano per dare continuità alla vittoria del turno scorso. Dopo il successo di Montevarchi il Follonica Gavorrano torna tra le mura amiche con mister Lucio Brando che ha ottenuto un esordio positivo battendo i valdarnesi per 1-0 con un gol al 90’. Rete che permette ai biancorossoblù di portarsi così a quota 11 e di uscire dalla zona play out, ottenendo la terza vittoria in campionato portando le marcature a 8 centri (14, invece, i gol subìti). Il Grosseto si presenta da capolista con ben 5 punti di vantaggio sul terzetto composto da Foligno, Tau e Seravezza, con nove vittorie, un pareggio e una sconfitta, 23 gol fatti e 8 subiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Brando: "Molte emozioni per un match particolare. E loro sono i più forti»