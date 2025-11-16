Serie A femminile Nischler oro Como Women | stese le rossonere
SEREGNO (Monza e Brianza) Tre rigori, di cui due falliti, un’espulsione e varie occasioni per parte. Il derby lombardo tra Como Women e Milan non tradisce le aspettative. La gara del Ferruccio di Seregno termina 1-0 per lariane: decide il tiro dagli undici metri di Nischler al novantesimo. Le ragazze di Sottili si prendono così la terza vittoria di fila, staccano il Milan (fermo al terzo posto) e salgono momentaneamente in vetta a pari merito con la Roma, impegnata oggi nella stracittadina contro la Lazio. L’avvio di gara è targato Como che nei primi quindici minuti confeziona tre occasioni nitide, sprecate però da Kerr e Nischler. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
