Sei stata la luce di una generazione Il triste annuncio è appena arrivato

Thesocialpost.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta a San Francisco Alice Wong, attivista e scrittrice statunitense considerata una delle figure più influenti nel movimento per i diritti delle persone con disabilità. Aveva 51 anni ed era affetta da distrofia muscolare. A dare l’annuncio è stata l’amica di lunga data Sandy Ho, che ha indicato come causa del decesso una grave infezione. Ho l’ha definita « la luce del movimento per la giustizia dei disabili », ricordandone il ruolo centrale nel dare voce a una comunità spesso ignorata. La scomparsa di Wong lascia un vuoto profondo nel mondo dell’attivismo sociale e nella cultura contemporanea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

