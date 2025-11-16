Se Gattuso sapesse come funzionano le qualificazioni Mondiali negli altri continenti
Hanno fatto non poco discutere, soprattutto all'estero, le dichiarazioni del Commissario Tecnico della Nazionale italiana di calcio Rino Gattuso, il quale, dopo la gara vinta con la Moldavia, ha pubblicamente contestato i criteri di qualificazione ai Mondiali di calcio, dicendo che ai suoi tempi ci si qualificava direttamente anche arrivando secondi nel girone (mentre adesso le seconde classificate devono disputare i play-off.), che altrove ci si qualifica anche arrivando quinti nel girone e perdendo ben sei partite nelle eliminatorie (come, ad esempio, il Brasile in Sudamerica) mentre l'Italia, se anche dovesse battere la Norvegia, rischia di non qualificarsi nonostante le ben sette vittorie e una sola sconfitta, e che prima l'Africa portava soltanto due squadre al Mondiale, oggi ne porta nove.
