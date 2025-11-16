Sci casco obbligatorio per tutti | da quando e cosa rischia chi non lo indossa

Iltempo.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) - Stagione sciistica 20252026 alle porte, con una importante novità: l'obbligo del casco per gli sciatori di ogni età, precedentemente limitato ai minori di 18 anni. La violazione dell'obbligo - che riguarda non solo lo sci alpino, ma anche snowboard, telemark, slittino e slitta - comporta sanzioni amministrative, che includono multe fino a 150 euro e – in caso di recidiva – il ritiro dello skipass per 1-3 giorni. I controlli saranno affidati a forze dell'ordine e personale delle stazioni sciistiche. Amsi (Associazione maestri sci italiani) ha stilato le 14 regole di condotta per sciatori e snowboarder, introdotte in linea con il decreto legge n. 🔗 Leggi su Iltempo.it

