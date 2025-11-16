Sci casco obbligatorio per tutti | da quando e cosa rischia chi non lo indossa
(Adnkronos) - Stagione sciistica 20252026 alle porte, con una importante novità: l'obbligo del casco per gli sciatori di ogni età, precedentemente limitato ai minori di 18 anni. La violazione dell'obbligo - che riguarda non solo lo sci alpino, ma anche snowboard, telemark, slittino e slitta - comporta sanzioni amministrative, che includono multe fino a 150 euro e – in caso di recidiva – il ritiro dello skipass per 1-3 giorni. I controlli saranno affidati a forze dell'ordine e personale delle stazioni sciistiche. Amsi (Associazione maestri sci italiani) ha stilato le 14 regole di condotta per sciatori e snowboarder, introdotte in linea con il decreto legge n. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Radio1 Rai. . Per gli appassionati di #sci, snowboard, slittino, telemark, sono arrivate le nuove regole per permettere a tutti di sciare in #sicurezza. Il #casco diventa obbligatorio anche per gli adulti, come previsto dal Decreto Sport. Emanuela Ronzitti #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Casco obbligatorio, un coro di ‘sì dalla val Senales, dove si scia lavocedelnordest.eu/casco-obbligat… Vai su X
Scatta l’obbligo di casco sugli sci per tutti, cosa rischia chi non lo indossa - Da quest’anno, il casco è obbligatorio per tutti coloro che vanno su sci, snowboard, slitte e slittini. Come scrive fanpage.it
Stagione sciistica 2025/26, casco obbligatorio per tutti: multe e ritiro skipass in caso di violazione - Chi non lo indossa rischia multa da 150 euro e, in alcuni casi, ritiro dello skipass ... Segnala msn.com
Sicurezza sulle piste da sci: casco obbligatorio per tutti - Indossare il casco sulle piste da sci non è più solo una scelta responsabile, ma un obbligo di legge per tutti, anche adulti ... Scrive ecoditorino.org