Schlein mobilita i sindaci per la corsa alla leadership

«Vi guardiamo negli occhi, vi ascoltiamo, siete una ricchezza e un patrimonio: la migliore espressione della nostra cultura di governo». Al termine della due giorni bolognese con cui ha chiamato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Schlein mobilita i sindaci per la corsa alla leadership

Nei giorni scorsi a Milano Azione ha organizzato una manifestazione contro questo crimine immondo. “Rubare i bambini” non è motivo sufficiente per mobilitarsi? Partito Democratico Elly Schlein Giuseppe Conte - facebook.com Vai su Facebook

La segretaria in equilibrio sull’eterno presente ?Schlein ha ereditato una struttura organizzativa vischiosa, impantanata in un partito di amministratori, ed è stata nel mirino della corrente “riformista” che lavora contro fin dall’inizio @FilBarbera Vai su X

Schlein dai sindaci punta sulla sicurezza: più soldi a Comuni e Forze dell’ordine - Matteo Lepore, sindaco di Bologna e padrone di casa, dà la linea: «Su casa e sicurezza la legge finanziaria del governo Meloni è vuota». Riporta ilmessaggero.it

Schlein si blinda con i sindaci: alleati fuori dal palazzo contro le correnti del Pd - La segretaria dem passa al contrattacco con l’assemblea dei primi cittadini democratici a cui dice: “L’alternativa esiste già. Secondo repubblica.it

Schlein incalzata da Silvia Salis. Terremoto nel Pd: Prodi, Veltroni, Franceschini (Mattarella) e Bersani con la sindaca di Genova premier - Il sondaggio di qualche giorno fa di BiDiMedia ha fatto molto rumore nel Centrosinistra e soprattutto nel Pd. affaritaliani.it scrive