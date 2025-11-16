Schlein in Puglia per Decaro l' incontro a San Pio | Al centro sanità e lavoro dignitoso

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha chiuso a Bari la giornata pugliese dedicata alla campagna elettorale per le Regionali del 23 e 24 novembre prossimi, a sostegno del candidato presidente per il centrosinistra, Antonio Decaro.Dopo gli appuntamenti di Barletta e Foggia, assieme al presidente. 🔗 Leggi su Baritoday.it

