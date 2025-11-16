Scambio Juve-Inter Romano sicuro | l’annuncio su Frattesi

Il futuro di Frattesi è ormai molto chiaro: la rivelazione di Fabrizio Romano coinvolge sia la Juve che l’Inter, si parla di uno scambio. Davide Frattesi non sta trovando lo spazio che immaginava nelle gerarchie di Cristian Chivu. Eppure, dopo l’addio di Simone Inzaghi, in tanti credevano che il centrocampista romano sarebbe stata una colonna della nuova Inter: l’obiettivo della dirigenza nerazzurra, condiviso con il nuovo tecnico, è infatti quello di rinnovare e ringiovanire la squadra rimanendo però sempre molto competitivi. Nella scorsa stagione, nonostante tante partite da subentrato, Frattesi aveva comunque totalizzato 7 reti in 47 presenze tra campionato e coppe, un gol in meno degli 8 messi a segno nella sua prima stagione all’Inter. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

