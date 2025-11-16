Sanità campana in rete | Petrone Group e Centri Kidney spingono per percorsi integrati di cura
Tutti i settori della sanità campana si sono dati appuntamento per discutere modelli di cura integrati e servizi più vicini ai cittadini: è questo il filo conduttore della quarta edizione del convegno promosso da Petrone Group, Centri Kidney e il gruppo Ninni-Scognamiglio, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, direttori sanitari, accademici e numerosi medici di famiglia. Un progetto al servizio dei cittadini. «Connessioni interdisciplinari: cardiologia, nefrologia e riabilitazione» non è solo un titolo, ma «un vero programma di servizio ai cittadini», ha detto Massimo Petrone (Farmacie internazionali Petrone Group) insieme a Giovanni Capuano (Centri Kidney) e al gruppo Ninni-Scognamiglio, promotori dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
