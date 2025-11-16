San Mauro Mare Mastacchi Rete Civica | Crisi di erosione grave e sottovalutata

Cesenatoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Mauro Mare rimane all’attenzione del consigliere Marco Mastacchi di Rete Civica, che dopo aver già allertato con diversi atti la Giunta regionale sulla particolare situazione di questa località turistica, torna a interpellarla con un’interrogazione che solleva "preoccupazioni sulla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

san mauro mare mastacchi rete civica crisi di erosione grave e sottovalutata

© Cesenatoday.it - San Mauro Mare, Mastacchi (Rete Civica): "Crisi di erosione grave e sottovalutata"

