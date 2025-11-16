Salvini lancia Zaia per le suppletive in Parlamento

Lopinionista.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Zaia e Matteo Salvini PADOVA – “L’esperienza di Luca sarà preziosa anche per Alberto: non c’era un vice Zaia o un simil Zaia. Io penso che Luca sarà una grande risorsa per il Veneto, poi se desidererà, visto che Alberto Stefani lascia libero un posto da parlamentare, i veneti potranno scegliere Luca per farlo venire in parlamento, e poi ci sono tante battaglie per i prossimi anni. Quindi a lui decidere se rimanere in Veneto o portare il Veneto a Roma”. A dirlo è il segretario della Lega, Matteo Salvini, riferendosi al futuro di Luca Zaia, ormai ex presidente della Giunta regionale del Veneto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

