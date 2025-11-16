Salerno arrivano le e-bike per i controlli della Polizia Municipale

Non solo a bordo delle vetture di servizio. Ma per un “servizio di controllo più capillare, agile e a basso impatto ambientale” - come riporta la determina firmata dal comandante Rosario Battipaglia - gli agenti della Polizia Municipale di Salerno potranno utilizzare due biciclette a pedalata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

