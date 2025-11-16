AGI - Un sabato di sangue sulle strade italiane. A perdere la vita sono stati due giovanissimi in due incidenti stradali diversi. Vincenzo Bochicchio, 22 anni di Maschito, è morto nella tarda serata di ieri in provincia di Potenza. Era a bordo della sua auto e percorreva la strada provinciale Oraziana, all'altezza di Ripacandida, nel potentino. All'improvviso si è scontrato con un'altra vettura. Le cause dell'incidente sono tutte da ricostruire. L'altra vittima è un sedicenne di Santa Margherita di Belìce, nell'Agrigentino. C. P., è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca in seguito a un incidente stradale avvenuto a Montevago. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sabato di sangue, due giovani vittime di incidenti stradali