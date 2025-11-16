Rosucci | L’anno scorso ci veniva tutto più facile Falsa partenza ma oggi abbiamo mandato un messaggio noi ci siamo
di Mauro Munno Rosucci: «L’anno scorso ci veniva tutto più facile. Falsa partenza ma oggi abbiamo mandato un messaggio». Le parole della centrocampista. (dal nostro inviato) – Martina Rosucci ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida tra Juventus Women e Genoa. Le sue dichiarazioni. CONSIGLI LIBRAN – « Le ho detto due o tre cose sulla posizione che avevo notato, dove poteva trovare spazio ma nient’altro perchè è una ragazza che ha una professionalità incredibile e si allena sempre al 100%. Le ho detto solo qualche cosa a livello di posizione » GESTIRSI NEL DOPPIO IMPEGNO – « Si è difficile sempre, non solo quest’anno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
In occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell'Infanzia, che si celebra ogni anno il 20 Novembre, la nostra farmacia aderisce all'iniziativa in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava. Da 13 al 20 novembr - facebook.com Vai su Facebook