di Mauro Munno Rosucci: «L’anno scorso ci veniva tutto più facile. Falsa partenza ma oggi abbiamo mandato un messaggio». Le parole della centrocampista. (dal nostro inviato) – Martina Rosucci ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida tra Juventus Women e Genoa. Le sue dichiarazioni. CONSIGLI LIBRAN – « Le ho detto due o tre cose sulla posizione che avevo notato, dove poteva trovare spazio ma nient’altro perchè è una ragazza che ha una professionalità incredibile e si allena sempre al 100%. Le ho detto solo qualche cosa a livello di posizione » GESTIRSI NEL DOPPIO IMPEGNO – « Si è difficile sempre, non solo quest’anno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rosucci: «L’anno scorso ci veniva tutto più facile. Falsa partenza ma oggi abbiamo mandato un messaggio, noi ci siamo»