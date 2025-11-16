romagnoli abilissimi a capitalizzare

C’è una statistica che misura la probabilità di un risultato in una partita di calcio. Questo dato è basato sulla qualità delle occasioni da gol create e subite, invece che sul risultato effettivo. Si chiamano ’Expected Points’, e per calcolarli si converte il valore degli ’Expected Goals’ di ogni squadra in un punteggio virtuale, che poi viene sommato per avere una classifica ’meritocratica’ che riflette meglio la prestazione reale. In poche parole, una classifica basata sugli ’Expected points’ offre una visione più accurata della reale prestazione di una squadra, permette di capire se sta giocando bene e merita di vincere, ma non ci riesce, oppure se ha avuto fortuna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

