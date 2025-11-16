Roma su Frendrup l’Inter fa concorrenza | la carta Pisilli può far gola a De Rossi

L’hanno decisamente capito anche i muri che il mercato invernale della Roma dovrà avere una pasta decisamente diversa rispetto al finale di quello estivo, con Gasperini che spera di vedere quello sforzo da parte del club per coltivare i sogni plasmati in questa prima parte di stagione. L’attacco è la priorità ( Zirkzee ora è possibile ), ma occhio ad un centrocampo che potrebbe registrare un nuovo innesto: da giorni circola il nome di Morten Frendrup in chiave giallorossa, un faticatore di quelli che piacciono molto al tecnico di Grugliasco, una sorta di De Roon 2.0 che porterebbe altra sostanza ad una mediana già solida. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma su Frendrup, l’Inter fa concorrenza: la carta Pisilli può far gola a De Rossi

Scopri altri approfondimenti

Il Messaggero – Roma, Frendrup nel mirino. Ma il Genoa spara alto Vai su X

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Frendrup era un giocatore già attenzionato dalla dirigenza della Roma e penso possa tornare d’attualità, sia per il presente che per il futuro. In teoria, al posto di El Aynaoui ci sarebbe Pisilli. De Rossi era convinto che pot - facebook.com Vai su Facebook

Roma fa 2-1 a Nizza, Europa di Gasperini comincia con una vittoria - 1) anche a Nizza nel match d'esordio di Europa League sulla Costa ... Da ansa.it

Roma-Lilla, all'Olimpico fa il suo esordio "Al Mio Posto": come nasce l'iniziativa e di cosa si tratta - Nel giorno dell'esordio casalingo della Roma in Europa League, allo stadio Olimpico fa il suo debutto anche l'iniziativa "Al Mio Posto", che consente "agli abbonati di Coppa di donare il proprio posto ... Riporta corrieredellosport.it

Schira: 'Juventus, Inter e Roma hanno messo gli occhi addosso a Frendrup per gennaio' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, Juventus, Inter e Roma starebbero seguendo per il mercato di gennaio il centrocampista del Genoa Morten Frendrup, mediano danese ... Lo riporta it.blastingnews.com