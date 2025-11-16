Roma il pubblico incorona Amores Perros al festival di cinema messicano

Sbircialanotizia.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma ha accolto la sesta edizione della Muestra de Cine Mexicano en Roma, Otoño 2025, rassegna dedicata al cinema messicano, che si è chiusa con il Premio del Pubblico assegnato ad Amores Perros di Alejandro González Iñárritu, coronando giorni di proiezioni e incontri pensati per avvicinare il pubblico italiano alle storie e ai volti del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

roma il pubblico incorona amores perros al festival di cinema messicano

© Sbircialanotizia.it - Roma, il pubblico incorona Amores Perros al festival di cinema messicano

Argomenti simili trattati di recente

Roma, tre pedane di ristoranti rimosse in zona Prati. «Tutelare chi è in regola» - Simbolo di calcoli fatti male, di più ambizione che talento, forse. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Pubblico Incorona Amores