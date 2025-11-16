Ripartire senza inciampare: è questo il mantra che accompagna la Roma in questi giorni di pausa. Se è vero che tutte le soste sono state precedute da vittorie e primati in classifica, è altrettanto vero che i ritorni in campo hanno spesso raccontato un’altra storia. Le prime due pause stagionali, infatti, si sono chiuse allo stesso modo: con una sconfitta per 1-0. I due precedenti negativi. La prima, il 14 settembre contro il Torino, è arrivata in condizioni climatiche proibitive, con la squadra di Gasperini apparsa più provata dal caldo che realmente surclassata dai granata di Baroni. Una gara bloccata, in cui la mancanza di lucidità – soprattutto negli ultimi metri – ha impedito ai giallorossi di trovare varchi utili. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, Gasperini cerca continuità: dopo le soste è il momento di invertire la rotta