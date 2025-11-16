Ristorante cinese episodio di seinfeld che ha rivoluzionato le sitcom
Se si considera la storia della sitcom Seinfeld, alcuni episodi hanno avuto un impatto decisivo nel definire la rotta dello show e nel rivoluzionare il panorama televisivo degli anni ’90. Tra questi, il più noto è certamente “The Contest”, ma c’è un episodio antecedente che ha segnato in modo ancora più profondo la serie. Questo episodio, ambientato interamente in un ristorante cinese di Manhattan, ha non solo innovato la struttura narrativa, ma ha anche rappresentato una vera e propria svolta nel modo di concepire la comicità televisiva. l’episodio che ha rivoluzionato Seinfeld. Il pilastro di questa rivoluzione è rappresentato da “The Chinese Restaurant”, episodio di seconda stagione che escludeva uno dei personaggi principali, Kramer, e si svolgeva tutta in un locale nel cuore di New York. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
