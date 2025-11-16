Rilanci e conferme | le vittorie di Busto Vallefoglia e Bergamo nella decima di A1 ridisegnano la parte bassa della classifica

La decima giornata della Serie A1 femminile regala un pomeriggio ad alta intensità, con verdetti pesanti nella corsa ai piazzamenti di metà classifica e risposte significative da parte delle squadre chiamate a invertire la rotta. Le sfide della domenica delineano un quadro nitido: Busto Arsizio, Bergamo, Chieri e Vallefoglia trovano punti, fiducia e continuità, mentre Firenze, Monviso, Cuneo e Macerata mostrano limiti di tenuta nei momenti decisivi. Ne esce un turno che non stravolge la classifica ma la modella con forza, segnando distanze, confermando trend e accendendo con nuovi spunti la lotta per la parte sinistra della graduatoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rilanci e conferme: le vittorie di Busto, Vallefoglia e Bergamo nella decima di A1 ridisegnano la parte bassa della classifica

