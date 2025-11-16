Reputation stadium tour di taylor swift non disponibile più per la visione
Il panorama delle produzioni cinematografiche legate ai concerti di Taylor Swift si presenta frammentato, con alcune opere di difficile reperibilità e altre quasi del tutto scomparse dal catalogo digitale. Nonostante il grande successo delle sue tournée, poche di queste produzioni sono facilmente accessibili al pubblico attraverso canali ufficiali, rendendo difficoltoso l’accesso a contenuti di natura live e documentaristica legati alla cantante. le produzioni cinematografiche di Taylor Swift: un quadro attuale. la diffusione delle registrazioni ufficiali. Tra le produzioni più note vi è il film dedicato alla Reputation Stadium Tour, realizzato nel 2018. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Progetto organizzato in collaborazione con: Consolato d'Italia a Detroit Societa Dante Alighieri Michigan Chapter Progetto Alfa Italia America Reputation Lab - facebook.com Vai su Facebook
Taylor Swift ha un regalo di compleanno per noi (c'entra il film sull'Eras Tour) - Qualche ora dopo essersi esibita in Brasile per l’ultima data del 2023 dell’Eras Tour, Taylor Swift ha annunciato che il suo film- Lo riporta vanityfair.it
Taylor Swift's Eras Tour documentary is a long time coming – and it's dropping on Disney+ - Confirming a widely believed fan theory, Taylor Swift finally announced she's releasing an Eras Tour six- Da usatoday.com
Taylor Swift announces Eras Tour docuseries and final concert film — here's what we know - Good Morning America exclusively announced on Monday that "The Fate of Ophelia" singer will release both a ... Scrive ew.com