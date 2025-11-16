Replica La Promessa in streaming puntata 16 novembre 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – domenica 16 novembre 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 16 novembre 2025 | Video Mediaset

RECORD DI ASCOLTI per #LaPromessa, che vola oltre il milione di spettatori con uno share del 5,2%, confermandosi sul podio dei programmi più seguiti — senza contare il successo della replica mattutina e su #MediasetInfinity! Un ringraziamento speciale a - facebook.com Vai su Facebook

