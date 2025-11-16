Renzi in Irpinia | Casa Riformista sarà decisiva per la vittoria del centrosinistra in Campania
Candida, 16 novembre 2025 – Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha preso parte a un incontro pubblico con i cittadini dell’Irpinia nell’ambito della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Campania.L’evento, tenutosi presso il Laboratorio Culturale “Giuseppe Walter Manfra” di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CUORE D’IRPINIA – INCONTRO A CANDIDA CON MATTEO RENZI E I CANDIDATI DI CASA RIFORMISTA MATTEO RENZI IN IRPINIA: DOMENICA 16 NOVEMBRE INCONTRO CON I CITTADINI A CANDIDA Un’occasione per parlare insieme del futuro - facebook.com Vai su Facebook
Renzi con Alaia: “Casa Riformista sarà decisiva per la vittoria” - Bagno di folla per l’ex premier Matteo Renzi, oggi leader di Italia Viva, arrivato in serata a Candida, in Irpinia, per un incontro con elettori e simpatizzanti volto a presentare il progetto di Casa ... Lo riporta irpinianews.it
Candida, Renzi incontra gli elettori per sostenere i candidati di Casa Riformista. - & Matteo Renzi, leader di Italia Viva, sarà in Irpinia domenica 16 novembre per un incontro pubblico con i cittadini nell’ambito della campagna elettorale per le elezioni regionali. Riporta tusinatinitaly.it
Matteo Renzi in Irpinia: incontro con i cittadini a Candida - Matteo Renzi, leader di Italia Viva, sarà in Irpinia domenica 16 novembre per un incontro ... Segnala msn.com