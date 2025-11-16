Renato Zero | Sono stato io a prendere le distanze da Loredana Bertè ero un paracadute scomodo

Renato Zero, ospite da Fazio, parla del suo rapporto con Loredana Berté, dicendo che dalla loro distanza la cantante ne avrebbe guadagnato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Che Tempo Che Fa. . “Il letto mi risucchiava!” - Renato Zero e l’esperienza dopo il Piper - facebook.com Vai su Facebook

....Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi..L'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi Dirti sì, sempre sì e riuscire a farti volare..Dove vuoi, dove sai,senza più quel peso sul cuore.. ( I giardini che nessuno sa ) Renato Zero #serainarte @Atutti L. Vai su X

Renato Zero: “Sono stato io a prendere le distanze da Loredana Bertè, ero un paracadute scomodo” - Renato Zero, ospite da Fazio, parla del suo rapporto con Loredana Berté, dicendo che dalla loro distanza la cantante ne avrebbe guadagnato ... fanpage.it scrive

Renato Zero non è mai stato un cantautore di serie b - Si è inimicato parte del pubblico perché da anni i suoi concerti non sono più gli spettacoli ... Lo riporta rockol.it