realme GT 8 Pro l’Android che parla anche con l’Apple Watch arriva in Italia

Il realme GT 8 Pro arriva in Italia, portando con sé una novità che sorprende: la possibilità di comunicare direttamente con l’Apple Watch. Unendo potenza e innovazione, questo smartphone Android si distingue per caratteristiche avanzate e un’inedita compatibilità con il mondo Apple, offrendo agli utenti un’esperienza più fluida e versatile. Un prodotto che ridefinisce i confini tra i sistemi operativi e le piattaforme di smartwatch.

© Agi.it - realme GT 8 Pro, l'Android che parla anche con l'Apple Watch arriva in Italia AGI - realme porta in Italia il GT 8 Pro, uno smartphone Android che punta a farsi notare non solo per la potenza, ma anche per un elemento piuttosto insolito: la compatibilità diretta con l'Apple Watch. Grazie alla funzione Apple Watch Connect della nuova interfaccia realme UI 7.0, il telefono può ricevere chiamate e messaggi e sincronizzare i dati sulla salute raccolti dallo smartwatch di Apple. Un segnale di come il confine fra i due ecosistemi, storicamente separati, inizi lentamente ad assottigliarsi. Sul fronte hardware, GT 8 Pro è tra i primi smartphone a montare il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip di punta della casa americana.

