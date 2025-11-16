Senza mezzo attacco, senza tifosi e con tante polemiche, ma anche con l’appoggio degli ultras che, ieri pomeriggio, alla partenza della squadra per la Toscana, hanno caricato la molla dei giocatori. Il Ravenna sarà senza gli attaccanti Luciani (risentimento muscolare dell’ultim’ora) e Motti, oggi pomeriggio, all’Ardenza di Livorno (allo stadio Picchi, il fischio d’inizio di Luongo di Frattamaggiore sarà alle 14.30; diretta a pagamento su Sky), ma con l’appoggio ‘da lontano’ del popolo giallorosso, che sta accompagnando la cavalcata della squadra. Dopo il successo di misura dell’Arezzo sul Bra nell’anticipo di venerdì, la formazione giallorossa dovrà vincere per conservare la leadership solitaria conquistata da una settimana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ravenna Attacco spuntato, ma quanto amore