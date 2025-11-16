Lo staff tecnico ha concesso tre giorni liberi agli amaranto. La squadra si ritroverà soltanto martedì quando riprenderà la preparazione e inizierà la settimana che porterà allo scontro diretto di domenica prossima allo stadio Del Duca, avversario l’ Ascoli che ieri ha battuto il Rimini fuori casa. Alla ripresa, Mawuli a parte, saranno da verificare le condizioni di Chiosa, Ravasio e Dell’Aquila. La speranza è di poterli recuperare tutti e tre per la sfida ai bianconeri così da far rientrare l' emergenza. Chiosa deve smaltire un affaticamento muscolare e dei tre è quello che sembra avere più chance di farcela. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ravasio e Chiosa si punta al recupero