Rapinese e la crociata contro i ciliegi | Forza Italia chiede lo stop agli abbattimenti
Continua a far discutere la decisione del comune di Como di procedere con l’abbattimento dei ciliegi giapponesi di via XX Settembre (in copertina foto di repertorio di Maurizio Moro). Dopo la mobilitazione di residenti e associazioni, arriva anche la presa di posizione di Forza Italia, che chiede. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altre letture consigliate
Rapinese e la "crociata" contro i ciliegi: Forza Italia chiede lo stop agli abbattimenti - Il gruppo azzurro chiede la sospensione del provvedimento, la pubblicazione delle perizie agronomiche e un confronto con residenti ed esperti per salvare il viale dei ciliegi ... Lo riporta quicomo.it