Ragazzi senza biglietto picchiano la capotreno | lei finisce in ospedale con fratture ed escoriazioni

Bresciatoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Insultata e picchiata mentre svolgeva il suo lavoro, una capotreno è rimasta ferita dopo l'aggressione di due giovani passeggeri senza biglietto. Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Brescia hanno identificato e denunciato due cittadini camerunensi, rispettivamente di 20 e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

