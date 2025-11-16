Ragazzi senza biglietto picchiano la capotreno | lei finisce in ospedale con fratture ed escoriazioni
Insultata e picchiata mentre svolgeva il suo lavoro, una capotreno è rimasta ferita dopo l'aggressione di due giovani passeggeri senza biglietto. Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Brescia hanno identificato e denunciato due cittadini camerunensi, rispettivamente di 20 e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
