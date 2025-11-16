Raffaella Carrà continua a essere la stella intramontabile di sempre e il suo culto non smette di prosperare e di arricchirsi di nuovi progetti che celebrano il suo mito. Gli omaggi postumi che le sono stati tributati nei tre anni successivi alla sua scomparsa non si contano più, le biografie che la riguardano proseguono a sbocciare come fiori a primavera, i documentari che ne raccontano vita e carriera spuntano continuamente, e così via. Del resto le celebrazioni della Raffaella nazionale erano all'ordine del giorno anche quand'era ancora in vita, a partire da tuca tuca ballato nientemeno che da Madonna nel suo tour MDNA del 2012. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Raffa in the Sky", arriva l'opera sulla Carrà con la bacchetta di Veronesi