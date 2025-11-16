Rabiot | infortunio del tutto smaltito Il francese corre verso la titolarità nel derby tra Inter e Milan

Pianetamilan.it | 16 nov 2025

Adrien Rabiot è fermo per infortunio dalla scorsa sosta di ottobre. Il francese dovrebbe rientrare per il derby tra Inter e Milan. Sarà subito titolare? Le novità da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

