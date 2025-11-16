Quelle Authority indipendenti dalla realtà

In Italia abbiamo una malattia istituzionale: quando qualcosa non funziona, invece di aggiustarla, inventiamo un'autorità per controllarla. È così che ci siamo ritrovati con 19 Autorità indipendenti per un totale di 74 poltrone apicali, tutte comode, tutte costose, tutte ammantate di un'aura sacerdotale. Stipendi da nababbi, staff, segreterie, missioni in business class, auto blu e, soprattutto, nessuna responsabilità verso i cittadini. Dovevano essere indipendenti dalla politica. Lo sono diventate dalla realtà. Il caso del Garante della Privacy è emblematico. Per una volta diciamolo: una sola ha fatto la cosa corretta sanzionando Report sulla famosa telefonata privata del ministro Sangiuliano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quelle Authority indipendenti dalla realtà

News recenti che potrebbero piacerti

Sì in tanti si stanno agitando per 'sta cosa... Le volete le "Authority indipendenti"? Ecco qui roba che non passa per il Parlamento. Però perdonatemi ma con la legge di bilancio e l'altra cosa a cui sto lavorando e che non vi posso per ora dire, non posso seguir Vai su X

Nelle Authority regna la politica: 2 eletti su 3 rispondono ai partiti di Salvatore Cannavò L’abbuffata dei commissari. Enti e agenzie sono indipendenti solo in teoria e funzionano da parcheggio per trombati, vecchie glorie e persino per “parenti di” Se prendiamo - facebook.com Vai su Facebook

Quelle Authority indipendenti dalla realtà - Non ci fidiamo dei giudici, non ci fidiamo delle Authority, e per rimediare non facciamo altro che moltipli ... Segnala ilgiornale.it

Le autorità indipendenti, come il Garante della privacy, non sono poi così indipendenti - Tutto ciò è anche normale, in teoria: parlamento e governo sono l’espressione della volontà popolare, e dunque indicano dei nomi per quelle autorità su mandato degli elettori. Da ilpost.it

Le Authority indipendenti lo sono davvero? - Così gli organismi rischiano di essere prolungamenti del potere politico ... Come scrive msn.com