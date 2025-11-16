Quelle Authority indipendenti dalla realtà

Ilgiornale.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia abbiamo una malattia istituzionale: quando qualcosa non funziona, invece di aggiustarla, inventiamo un'autorità per controllarla. È così che ci siamo ritrovati con 19 Autorità indipendenti per un totale di 74 poltrone apicali, tutte comode, tutte costose, tutte ammantate di un'aura sacerdotale. Stipendi da nababbi, staff, segreterie, missioni in business class, auto blu e, soprattutto, nessuna responsabilità verso i cittadini. Dovevano essere indipendenti dalla politica. Lo sono diventate dalla realtà. Il caso del Garante della Privacy è emblematico. Per una volta diciamolo: una sola ha fatto la cosa corretta sanzionando Report sulla famosa telefonata privata del ministro Sangiuliano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

quelle authority indipendenti dalla realt224

© Ilgiornale.it - Quelle Authority indipendenti dalla realtà

News recenti che potrebbero piacerti

authority indipendenti realt224Quelle Authority indipendenti dalla realtà - Non ci fidiamo dei giudici, non ci fidiamo delle Authority, e per rimediare non facciamo altro che moltipli ... Segnala ilgiornale.it

authority indipendenti realt224Le autorità indipendenti, come il Garante della privacy, non sono poi così indipendenti - Tutto ciò è anche normale, in teoria: parlamento e governo sono l’espressione della volontà popolare, e dunque indicano dei nomi per quelle autorità su mandato degli elettori. Da ilpost.it

authority indipendenti realt224Le Authority indipendenti lo sono davvero? - Così gli organismi rischiano di essere prolungamenti del potere politico ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Authority Indipendenti Realt224