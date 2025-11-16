Quanto guadagna Jannik Sinner dopo aver vinto le ATP Finals 2025 contro Alcaraz | montepremi ricchissimo

Le ATP Finals sono uno dei tornei più prestigiosi del tennis, ogni tennista vuole vincerle e inserirle nel proprio albo d'oro. Sinner fa il bis e si porta a casa 4 milioni di euro dopo aver battuto Alcaraz in finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sinner-Alcaraz la finale delle Atp Finals: Jannik cerca la conferma |Diretta?Ecco quanto guadagna chi vince le Finals Vai su X

Felix Auger-Aliassime regge un set, poi il polpaccio sinistro lo abbandona. Jannik Sinner chiude in due set 7-5 6-1 e si guadagna la prima vittoria delle sue ATP Finals #sinner #janniksinner #augeraliassime #nittoatpfinals #atpfinals - facebook.com Vai su Facebook

Sinner vs Alcaraz alle ATP Finals 2025: ecco quanto guadagna Jannik se vince - Oggi, il palcoscenico del tennis mondiale è rivolto verso Torino, dove si tiene la finale delle ATP Finals 2025. Segnala controcopertina.com

Sinner, chi è il fratello Mark: l’adozione, il lavoro importante e la frecciata di Jannik - Chi è Mark Sinner, il fratello riservato di Jannik: il suo rapporto con il campione, quanto guadagna e la battuta ironica sulla Formula 1. libero.it scrive

È Jannik Sinner il Re delle ATP Finals: Alcaraz si arrende dopo una battaglia intensa - Jannik Sinner si conferma il campione delle ATP Finals a Torino e fa esplodere di gioia l'Italia dello sport. Segnala fanpage.it