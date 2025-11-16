Quanti incroci per la vetta Esame Signa per l’Antella
Dopo l’anticipo di ieri fra Real Cerretese-Zenith Prato (0-0), oggi, alle 14,30 si giocano le altre gare della 10ª giornata con questo programma. Girone A Sestese-Montespertoli (arbitro: Bianchi di Lucca). Rinvigorita dalla qualificazione in semifinale di Coppa Italia, la Sestese cerca i tre punti per risalire dalla zona rossa. Ha una partita in più nelle gambe, ma anche nuova fiducia. Girone B Rondinella-Lastrigiana (arbitro: Poggianti di Livorno). Dopo la prima sconfitta stagionale, la Rondinella torna al "Bozzi" con voglia di riscatto, nonostante le assenze di Baldesi (squalifica), Bartolini, Saccardi, Vezzi e anche il bomber Polo per infortunio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
