Quando la disabilità non ha confini conclusa Velando iniziativa tra sport e inclusione
E’ giunta a conclusione Velando una due giorni che ha trasformato il mare dello stretto in un luogo di scoperta, inclusione e gioia, facendo della vela un'occasione di autonomia e relazione, promossa dal ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, in collaborazione con la Lega Navale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
