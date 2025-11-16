Quando la disabilità non ha confini conclusa Velando iniziativa tra sport e inclusione

Reggiotoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ giunta a conclusione Velando una due giorni che ha trasformato il mare dello stretto in un luogo di scoperta, inclusione e gioia, facendo della vela un'occasione di autonomia e relazione, promossa dal ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, in collaborazione con la Lega Navale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

