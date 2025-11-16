Qualità della vita Parma al nono posto | ok ricchezza e lavoro male sicurezza e turismo

Parmatoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parma nona nel rapporto sulla Qualità della Vita 2025 realizzato da Italia Oggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma e giunto alla 27a edizione.Bologna è terza e Reggio Emilia decima, con Modena, Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna nelle prime venti in classifica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Parma, mai così Benek: nono gol per il polacco, gli stessi di tutto lo scorso anno - Dopo un digiuno durato quasi tre mesi, l'attaccante del Parma è tornato al gol la scorsa settimana contro il Pisa e si è ... Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Qualit224 Vita Parma Nono