Qualità della vita Parma al nono posto | ok ricchezza e lavoro male sicurezza e turismo

Parma nona nel rapporto sulla Qualità della Vita 2025 realizzato da Italia Oggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma e giunto alla 27a edizione.Bologna è terza e Reggio Emilia decima, con Modena, Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna nelle prime venti in classifica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Qualità della vita 2025: Milano prima, Caltanissetta ultima. Tutti i dati su Sicilia e Calabria

E in quest'area la speranza di vita è tra le più alte in Europa e più alta di quella delle regioni del Sud che sono molto meno inquinate.

