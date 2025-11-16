Qualità della vita Milano torna al top

21.00 Milano conquista nuovamente il primo posto, con ottimi risultati nella dotazione di servizi, reddito, gestione delle infrastrutture, vitalità del tessuto produttivo, seguita da Bolzano e Bologna. E' l'Indagine annuale sulla qualità della vita 2025 nelle province italiane, realizzata da Italia Oggi e Ital Communications, con La Sapienza. Ancora in fondo alla classifica Caltanissetta, preceduta da Crotone che scende di 5 posizioni in un anno.Foggia passa dalla 93 alla 104. Pordenone da 9 a 23 e Gorizia da 26 a 52esima. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

