Tempo di lettura: < 1 minuto La provincia di Caserta scivola al 93° posto su 107 nella classifica della qualità della vita stilata da Italia Oggi. Ferdinando Palumbo, Segretario Generale della CISAL Caserta, denuncia: «Questo risultato drammatico è il frutto di una politica litigiosa e autoreferenziale, che fa tanti proclami ma produce pochi risultati concreti».Secondo Palumbo, la provincia rischia la desertificazione industriale, con poche opportunità di lavoro e scarsissimo sostegno alle imprese, e la situazione economica colpisce soprattutto le famiglie e le donne, spesso lasciate sole di fronte alle difficoltà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Qualità della vita 2025: Debacle Caserta, la CISAL incolpa la politica