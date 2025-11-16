Pronostico Montenegro-Croazia | chiudono il girone da imbattuti
Montenegro-Croazia è una partita della decima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Croazia venerdì scorso non ha deluso contro le Isole Faroe, battute con un comodo 3-1 a Rijeka. Gvardiol, Musa e Vlasic hanno regalato al commissario tecnico Zlatko Dalic il successo decisivo, quello che spedisce la selezione a scacchi rossi e bianchi al Mondiale nordamericano. La seduta è tolta, direbbero in tribunale. Modric e compagni dominatori indiscussi del gruppo L con sei vittorie e un pareggio e Repubblica Ceca definitivamente seminata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
