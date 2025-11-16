Programmi televisivi con grandi budget che non hanno conquistato il pubblico
l’investimento economico e i risultati di alcune delle serie tv più costose. Negli ultimi anni, la produzione di serie televisive di alta qualità ha visto un aumento degli investimenti finanziari, spesso accompagnato da budget immensi. La logica dietro questa strategia è che un alto investimento possa garantire un ritorno significativo, ma non sempre le serie televisive più costose raggiungono il successo sperato. Di seguito, un’analisi di alcuni tra i titoli con i budget più elevati e i risultati ottenuti. westworld (2016–2022). Westworld, trasmesso da HBO, è stato considerato un colpo da maestro nel momento del suo debutto, puntando a sostituire la grande fama di Game of Thrones. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Scopri altri approfondimenti
Anche sulla rivista e guida ai programmi televisivi Dipiù si parla di noi. Una sensazione strana, che però traccia i contorni di una realtà ancora capace di dare dare spazio a gesti generosi dove la parola insieme ritrova senso: sostieni.link/39124 - facebook.com Vai su Facebook
I Flop della TV 2025: Le Serie Che Hanno Deluso le Aspettative - Scopri le serie TV fallimentari e le ragioni del loro insuccesso. Riporta veb.it