Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

16 nov 2025

Quanto vale oggi il gas allingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 16 Novembre 2025, è pari a circa 0,295 euroSmc. Questo dato deriva dalla conversione del prezzo medio di 31,06 euroMWh registrato il 15 Novembre 2025, utilizzando il coefficiente standard di conversione (1 MWh? 10,7 Smc). Negli ultimi giorni il prezzo del gas all’ingrosso sul PSV (Punto di Scambio Virtuale) ha mostrato una leggera tendenza al ribasso. Dopo aver toccato valori superiori a 32 euroMWh nella prima decade di novembre, il prezzo si è progressivamente assestato intorno ai 31 euroMWh, segnalando una fase di relativa stabilità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

