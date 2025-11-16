Prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per tutte le famiglie e le imprese italiane. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di comprendere meglio la propria bolletta, pianificare le spese e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e quanto può incidere sulla spesa mensile. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 16 Novembre 2025 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

