Presagi stelle fughe e miracoli Storia e romanzo del piccolo Messia
Abbiamo conosciuto Gesù in veste di predicatore (e provocatore) dopo averlo lasciato bambino nella povera culla di paglia. Ma non ci hanno mai detto come siano state la sua infanzia e l'adolescenza. Un vuoto, oggi colmato da un libro che compie un viaggio incredibile, alla luce di una cometa, evento fantastico fra le pieghe dell’Universo, ma costruito su basi storiche e scientifiche così corpose da lasciare stupefatti. Il titolo è Il romanzo del piccolo Messia (Solferino, pag. 376, euro 21), autori a quattro mani Carlo A. Martigli, storico, e Vittorio Storaro, tre volte premio Oscar per la fotografia, uniti dal desiderio di conoscenza, nel fondersi di fede e narrazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Presagio Esita l’ultima luce fra le dita congiunte dei pioppi, l’ombra trema di freddo e d’attesa dietro di noi e lenta muove intorno le braccia per farci più soli. Cade l’ultima luce sulle chiome dei tigli, in cielo le dita dei pioppi s’inanellano di stelle. Qualcosa dal ci - facebook.com Vai su Facebook