Abbiamo conosciuto Gesù in veste di predicatore (e provocatore) dopo averlo lasciato bambino nella povera culla di paglia. Ma non ci hanno mai detto come siano state la sua infanzia e l'adolescenza. Un vuoto, oggi colmato da un libro che compie un viaggio incredibile, alla luce di una cometa, evento fantastico fra le pieghe dell’Universo, ma costruito su basi storiche e scientifiche così corpose da lasciare stupefatti. Il titolo è Il romanzo del piccolo Messia (Solferino, pag. 376, euro 21), autori a quattro mani Carlo A. Martigli, storico, e Vittorio Storaro, tre volte premio Oscar per la fotografia, uniti dal desiderio di conoscenza, nel fondersi di fede e narrazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Presagi, stelle, fughe e miracoli Storia e romanzo del piccolo Messia