Preghiera della sera 16 Novembre 2025 | Allontanami da me
“Allontanami da me”. Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
