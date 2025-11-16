Posteggio selvaggio davanti al Municipio 22 sanzioni nel giro di pochi minuti | anche a dipendenti e consigliere comunale
Ci sono anche dipendenti di Palazzo dei Giganti e un consigliere comunale fra i 22 sanzionati per parcheggio in divieto di sosta o con disco orario oltre il limite. A mettere a segno quello che è stato un vero e proprio blitz davanti al Municipio, nei pressi della chiesa di San Domenico e delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
