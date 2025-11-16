Porto il Vangelo nel bando Jus Spaccia Verità è il rapper cristiano che evangelizza con la musica | Video
Giuseppe Gentile, 31 anni, vive a Rapallo ed è uno dei cantanti più attivi sulla scena italiana del gospel rap, un genere che arriva dall’America Latina e che mette in rima le parole del Vangelo, avvicinando i più giovani alla fede. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
