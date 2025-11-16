Pontedera vittoria salutare contro la Pianese | finisce 2-0 la sfida in casa
Pontedera, 16 novembre 2025 – Vittoria salutare per il Pontedera, che con una rete per tempo ha regolato la Pianese. A sbloccare il match è stato un tocco in mischia di Faggi sul finire del primo tempo, al termine di un'azione promossa da Ladinetti e Ianesi. Nel cuore della ripresa un'imbeccata di Manfredonia ha smarcato Vitali che di destro ha freddato Filippis. Prossimo impegno per la squadra di Menichini, venerdì a Sestri levante contro il Bra. s.l. Il tabellino Pontedera Pianese 2-0 PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Cerretti (47’ st Paolieri), Corradini, Perretta, Migliardi (47’ st Tempre); Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Faggi (33’ st Pietrelli), Ianesi (33’ st Nabian); Battimelli (21’ st Tarantino). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
