Pontedera – Pianese le parole dei protagonisti dopo il 90?
PONTEDERA – Il derby toscano, con una rete per tempo se l’è aggiudicato il Pontedera. Al temine della sfida sono intervenuti il mister della Pianese Alessandro Birindelli, Ianesi, Faggi e il tecnico granato Menichini. Le parole di Alessandro Birindelli. “Oggi alla Pianese è mancato qualcosa, soprattutto nell’atteggiamento. Sapevamo di venire a Pontedera, su un campo difficile, contro una squadra che in questa categoria sa stare bene. È vero: hanno avuto risultati altalenanti, ma li avevo studiati. Ho visto una formazione che, anche nelle gare più complicate, a volte avrebbe meritato di più. L’ho detto ai ragazzi: questa partita l’avrebbe vinta chi avrebbe avuto più voglia, più aggressività e più presenza nelle seconde palle. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
?Le dichiarazioni di Menichini a 24 ore da Pontedera-Pianese - facebook.com Vai su Facebook
La Pianese scende a Pontedera per l’impresa. Birindelli: "Gara difficile ma noi siamo pronti" - La partita di oggi sul campo del Pontedera (alle 17,30) sarà, per la Pianese, un altro bel banco di prova. Come scrive msn.com
Troppo Pontedera per una Pianese spuntata, al Comunale finisce 0-3 - Piancastagnaio, 29 marzo 2025 – La Pianese cede nettamente in casa contro un Pontedera cinico e determinato che espugna il Comunale con merito soprattutto grazie ad una ripresa dominata. Si legge su lanazione.it
La Pianese prepara la trasferta di Pontedera. Bertini: "Morale alto ma non ci accontentiamo" - Alle porte un’altra partita da giocare, un altro ostacolo da superare, un’altra sfida da vincere. Da msn.com