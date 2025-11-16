Ponte sullo Stretto tra Corte dei Conti dibattiti tecnici e mobilitazioni | la sfida tra legge politica e territorio

La prossima settimana sarà cruciale per il futuro del ponte sullo Stretto di Messina. La Sezione centrale della Corte dei Conti dovrebbe rendere note le motivazioni del diniego alla registrazione ordinaria della delibera Cipess del 6 agosto, che avrebbe dovuto sbloccare il finanziamento del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ponte sullo Stretto, Salvini: "Avvio lavori a inizio 2026, la sinistra schiuma" #pontesullostretto #salvini #14novembre Vai su X

Real Time - Ponte sullo Stretto di Messina, il punto sulla situazione - facebook.com Vai su Facebook

Ponte sullo Stretto, le motivazioni della Corte dei Conti non ci sono e Conte cambia versione: ecco il nuovo problema - Dopo i recenti buchi nell’acqua su “rischi ambiente e terremoti”, il leader del Movimento 5 Stelle torna a contestare l ... Secondo strettoweb.com

Cosa non va nel progetto del ponte sullo Stretto, secondo la Corte dei conti - Ci sono problemi molto concreti: aumenti di costi ingiustificati, deroghe ai vincoli ambientali e documenti incompleti ... Lo riporta ilpost.it

Ponte sullo Stretto, perché la Corte dei conti ha bocciato il progetto e cosa succede ora - I magistrati contabili negano il visto alla delibera Cipess da 13,5 miliardi di euro approvata ad agosto. Si legge su wired.it