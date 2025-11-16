Playoff Bergamo favorita come sede della prima sfida del 26 marzo la finale il 31 Giovedì il sorteggio spauracchio Svezia

CARNAGO (Varese) Giovedì prossimo a Zurigo l’Italia conoscerà le avversarie dei playoff, in programma nell’ultima settimana di marzo: la semifinale si giocherà il 26, in casa contro una squadra di quarta fascia (attenzione alla Svezia che rievoca brutti ricordi), e al momento la “caldissima“ arena di Bergamo sembra essere in pole per ospitare l’evento, con Torino, Udine e la stessa Milano quali possibili alternative. L’eventuale finale, invece, con sede da sorteggiare, si giocherà martedì 31. Ovvero pochi giorni prima due big match in programma il weekend successivo, Inter-Roma e Napoli-Milan. Ad inizio dicembre, invece, con il quadro ben definito dei quarti di Coppa Italia, si capirà se sarà possibile il “mini-stage“ richiesto per febbraio (2-3 oppure il 9-10): ma in quel caso la Lega Calcio dovrebbe accorpare tre partite su quattro in prima serata televisiva in una settimana, lasciando spazio alla nazionale nell’altra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

